ZEAL & ARDOR: annunciato il nuovo ''Greif'', ascolta un singolo

26/04/24
PARTY CANNON
Injuries Are Inevitable
26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin
26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae
26/04/24
STORMBORN
Zenith
26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception
26/04/24
MORGUL BLADE
Heavy Metal Wraiths
26/04/24
THIS ENDING
Crowned in Blood
26/04/24
DOLMEN GATE
Gateways of Eternity
26/04/24
INTER ARMA
New Heaven
26/04/24
ACCEPT
Humanoid
23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO
23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)
23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO
23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
24/04/24
MODENA CITY RAMBLERS
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO
24/04/24
KARMA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
24/04/24
PUNKREAS
BOLOGNA BUSKERS FESTIVAL, PARCO DELLA MONTAGNOLA - BOLOGNA
24/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA
24/04/24
TRAUMA hc
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO