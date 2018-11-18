     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/04/24
PARTY CANNON
Injuries Are Inevitable

26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin

26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae

26/04/24
STORMBORN
Zenith

26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception

26/04/24
MORGUL BLADE
Heavy Metal Wraiths

26/04/24
THIS ENDING
Crowned in Blood

26/04/24
DOLMEN GATE
Gateways of Eternity

26/04/24
INTER ARMA
New Heaven

26/04/24
ACCEPT
Humanoid

CONCERTI

23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)

24/04/24
MODENA CITY RAMBLERS
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 - LIVORNO

24/04/24
KARMA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

24/04/24
PUNKREAS
BOLOGNA BUSKERS FESTIVAL, PARCO DELLA MONTAGNOLA - BOLOGNA

24/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA

24/04/24
TRAUMA hc
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
ZEAL & ARDOR: annunciato il nuovo ''Greif'', ascolta un singolo
23/04/2024 - 10:26 (49 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
22/11/2018
Live Report
ZEAL & ARDOR + NYOS
Proxima, Varsavia, 18/11/2018
 
ALTRE NOTIZIE
23/04/2024 - 10:26
ZEAL & ARDOR: annunciato il nuovo ''Greif'', ascolta un singolo
09/12/2022 - 10:05
ZEAL & ARDOR: pubblicati i due nuovi brani ''Firewake'' e ''Cinq''
15/06/2022 - 15:13
ZEAL & ARDOR: un concerto a Milano a dicembre
01/12/2021 - 22:05
ZEAL & ARDOR: ascolta la nuova ''Golden Liar''
02/09/2021 - 12:12
ZEAL & ARDOR: i dettagli del nuovo album ''Zeal & Ardor'', ascolta un brano
11/06/2021 - 09:10
ZEAL & ARDOR: guarda il video ufficiale del nuovo singolo ''Run''
16/12/2020 - 11:47
MESHUGGAH: una data in Italia a novembre con i Zeal & Ardor
23/09/2020 - 17:53
ZEAL & ARDOR: disponibile la nuova ''Tuskegee''
05/09/2020 - 10:46
ZEAL & ARDOR: diffusi i dettagli e due brani del nuovo EP ''Wake Of A Nation''
ULTIME NOTIZIE
23/04/2024 - 11:43
SUNBOMB: Tracii Guns e Michael Sweet tornano con il nuovo ''Light Up the Sky''
23/04/2024 - 11:40
SEBASTIAN BACH: ascolta la nuova ''(Hold On) To the Dream''
23/04/2024 - 08:09
HASSLING: dettagli e singolo del debutto ''Apex Predator''
23/04/2024 - 08:04
KNOCKED LOOSE: ascolta il singolo ''Suffocate'' con Poppy
22/04/2024 - 15:24
SLUG GORE: ascolta il disco di debutto ''They Slime! They Ooze! They Kill!''
22/04/2024 - 15:21
BARON: ''At the Dawn of Damnation'' dal nuovo disco ''Beneath the Blazing Abyss''
22/04/2024 - 15:19
ENGULFED: ascolta il nuovo album ''Unearthly Litanies of Despair''
22/04/2024 - 15:15
ROPE SECT: un primo estratto dal nuovo ''Estrangement''
22/04/2024 - 15:05
TORTURE SQUAD: realizzano un videoclip per ''Warrior''
22/04/2024 - 15:00
BLUES PILLS: diffuso il videoclip di ''Don’t You Love It'' dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     