ROTTING CHRIST: pubblicano il videoclip di ''The Apostate''

24/04/2024 - 09:02 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Ormai persi dietro questa idea pseudoritualistica. Non cantano nemmeno pi¨, o fanno coretti o parlano sopra la stessa base ripetuta fino allo stremo. Dei 3 singoli presentati non si salva nulla, accettabile forse solo il primo. E lo dico da grande fan di tutti i lori periodi, ho amato e amo il loro black e ho amato la loro svolta fino a Rituals. Ma giÓ da \"The Heretics\" si sono fatti inascoltabili. Penso che questo disco di certo non li risolleverÓ, anzi... 1 A me piace, anche se possono fare di meglio.. Me ne rendo conto