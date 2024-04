WITHERFALL: pubblicano il nuovo singolo ''They Will Let You Down''

25/04/2024 - 11:24 (99 letture)



Sono usciti da febbraio ad aprile 3 maxi singoli da più di mezz'ora l'uno , contenenti supergiù gli stessi pezzi. Sono curioso di vedere cosa inseriscono nell'album. Tra questi c'è anche una cover di Kings and queens degli aerosmith. Grande band
...avendo giaì i cd precedenti...lo comprero' sicuramente.....con loro si va sul sicuro.....
A scatola chiusa si prende,i singoli fin qui usciti sono veramente di alto livello.
Bella, ma Ceremony Of Fire mi è piaciuta di più. Mi sa che però me lo porto a casa. Son proprio bravi
Che meraviglia.. Magnifica band