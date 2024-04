DEEP PURPLE: svelati i dettagli del nuovo album ''=1''

25/04/2024



10 Io ho totale fiducia in loro. Non deluderanno neanche stavolta. La classe è classe e il nuovo chitarrista è motivo di ulteriore curiosità. 9 Infatti...se pensiamo che Gillan,Paice e Glover sono ancora ai loro posti è un miracolo rispetto ad altre band storiche. 8 Beh, sino ad un certo punto. Facendo riferimento al MK2 ci sono i 3/5. Una media più elevata di tanti altri gruppi 7 A furia di fare finta ci ritroviamo a celebrare dischi che del gruppo hanno solo il nome... 6 non amo queste copertine e titolo di album che voglio esprimere quale concetto intellettuale ma sono curioso anche io d i vedere se il nuovo innesto cambierà la direzione musicale dei deep purple. 5 Vabbé, dai, facciamo finta che non siano i Deep Purple, ma un gruppo con Gillan, Glover e Paice con un nuovo e giovane chitarrista e un amico di vecchia data alle tastiere. Gli ultimi album erano più che buoni 4 Condivido quanto dice @Progster. 3 Curiosità per il nuovo chitarrista,gli ultimi mi son piaciuti. 2 maiale... inguardabile la copertina 1 No, no. Basta, non c'è neanche più Lord. Godetevi la vita e basta.