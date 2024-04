DAVID GILMOUR: a settembre esce ''Luck and Strange'', ascolta il primo singolo

25/04/2024 - 11:34 (132 letture)



Simone "McCallon" Calloni 4 Acquisto obbligato, senza dubbio. Canzone che presenta tutti i cliché (non dico pregi e difetti perché sono giudizi soggettivi) di una buona parte della Sua produzione solista: pezzo tendenzialmente soporifero ma poi parte l'assolo in coda e niente, è sempre LUI. 3 Bella notizia. Se poi venisse live ci farei un pensiero molto serio, dopo averlo visto con pink floyd a Livorno nel 1988 mi pare sarebbe fantastico rivederlo dopo tutto questo tempo. Ascolterò il pezzo con calma. 2 Quante belle notizie oggi,RTL è un bel disco con varie sfumature e come dice Rob Fleming non si è fossilizzato sulle stesse cose...questo brano mi piace. 1 Uhm...Lo prenderò a prescindere, ma...mmm. Di sicuro, rispetto a Waters non si è fossilizzato in uno stile. E da solista prova qualcosa di diverso rispetto al solito.