THE SMASHING PUMPKINS: Kiki Wong è la nuova chitarrista

28/04/2024 - 11:58 (280 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Poi ovviamente sull\'altro sito la gente su questa notizia ha scritto commenti proprio raffinati, che tristezza 7 Questa l\'avranno scelta guardando le sue foto su OnlyFans 6 Scusate ma che sia brava a suonare, e che si presenti già con un certo curriculum, mi sembra il minimo sindacale con cui presentarsi, anche perchè se non si è più che capaci di suonare il proprio strumento, non ti fanno nemmeno avvicinare a band internazionali di questo calibro, ma di certo il suo aspetto fisico le ha dato una gran mano a passare davanti a tutta la fila. Basta vedere le foto su Google, su alcune non sembra nemmeno reale (magico potere di Photoshop). 5 Nella foto assomiglia al personaggio di Myca nel film Il Corvo. 4 Di sicuro non ha gusto nella scelta delle scarpe. Però se è vero che nel suo CV ci sono Taylor Swift e Usher sicuramente sa suonare. Perché, soprattutto nel pop, i turnisti sono tutti fenomeni. 3 Copio e incollo Elluis,poi parlare di migliaia di candidature in 4 mesi e averle visionate tutte mi sa di strano. 2 Vedremo alle prese coi pezzi, dal suo IG pare brava oltre bella. Poi in mezzo agli SP gli unici che contano sono Corgan, Iha e Chamberlin, il resto è tappezzeria. Spero piuttosto che torni un po\' di rock al posto dei synth. 1 Scelta tra migliaia di candidature, sicuramente per le sue spiccate doti tecnico-compositive, nevvero...