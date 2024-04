BURZUM: disponibile ''The Hidden Name''

28/04/2024 - 17:15 (291 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 19 Molto bene 18 Commentando il pezzo: mah, mi ha lasciato parecchio indifferente. Nessuno spunto interessante. Ha fatto il suo tempo anche lui. 17 Secondo me la seconda. Occhio per, che se la Lega viene a conoscenza del Conte, potrebbe candidarlo alle Europee. 16 Mi manca Spirit. 15 E\' vero che Vannacci ascolta Burzum o una Feik nius? 14 Mi piacciono molti album di burzum, almeno tre capolavori del genere. Le questioni extra musicali non mi interessano. Questo brano non certo un capolavoro ma sentir l\'album 13 ...personaggio ormai....alla frutta.....🍍 12 In realt lo sarebbe... ma ho letto per settimane tonnellate da sbavate su questo tizio e ho raggiunto il limite. Scusate se ho male interpretato 11 @Alberto l\'ironia non il tuo forte eh? 10 Ancora con le cagate sull\'Ultima Thule... filosofo dei miei stivali. Ma anche solo per rispetto ad alcuni veri giganti del pensiero. 9 Ma falla finita... ma quale filosofo... esoterismo nazista e razzismo, frullati con qualche psicopatia latente. Ma smettiamola di alimentare il culto di questa persona mediocre. Se vi piace la musica ok, se vi alimentate di queste idee confuse e per lo pi false, ben per voi... ma dai, filosofo... sa a malapena scrivere... ma de che?? 8 Io sbavo per il cheddar 7 Ennesimo capolavoro del pi grande musicista della scena Metal estrema, nonch uno dei pochissimi autentici filosofi contemporanei. Ora vado a gustare il mio piatto preferito della cucina italiana, caposaldo della dieta mediterranea: la pasta al cheddar precotta scaldata al microonde con una spruzzata di ketchup accompagnata da una strawberry lemonade temperatura ambiente. 6 La cosa meravigliosa fare un confronto fra ihsahn e il conte a distanza di trent\'anni, due simboli del periodo nero del genere, confronto impietoso artisticamente e tecnicamente parlando. Sta andando tutto male del maestro italico di un altro pianeta 5 Per quanto mi riguarda, altra cagata pazzesca evacuata da monsieur cachet. 4 Con la durata dei due singoli usciti il Maestro avrebbe fatto 10 pezzi 3 Dopo il primo singolo anche questo ricorda le atmosfere del Maestro Bini. 2 Stavo per scrivere \"ahahah in effetti potrebbero fare uno split insieme, sarebbero capaci entrambi di farlo\" poi mi venuto il dubbio \"ma non che quella di DRI non solo una battuta, che c\' qualcosa di vero\" e ho googlato Burzum Kanye West e ho capito. 1 Facci un piacere, vai a suonare con Kayne West vala. Umanamente una merda e ora anche musicalmente, finito il periodo d\'oro dei gran dischi