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Bellum II

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Old Habits Die Hard

03/05/24
VIOLET ETERNAL
Reload the Violet

CONCERTI

29/04/24
EYEHATEGOD
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

29/04/24
MOONSTONE + FOR THE STORMS + MALACARNE
BIRRERIA SAN GIORGIO - COSTABISSARA (VI)

29/04/24
MOONSTONE + FOR THE STORMS + MALACARNE
BIRRERIA SAN GIORGIO - COSTABISSARA (VI)

30/04/24
BIRDS IN ROW + ØJNE + QUENTIN SAUVÉ
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

30/04/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

30/04/24
EYEHATEGOD
RAINDOGS HOUSE, PIAZZA PIPPO REBAGLIATI 1 - SAVONA

30/04/24
MOONSTONE + SUPPORT
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

01/05/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
CS RIVOLTA - VENEZIA

01/05/24
EYEHATEGOD
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI

02/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

ARMORED SAINT: firmano un nuovo contratto con Metal Blade Records
28/04/2024 - 17:33 (83 letture)

duke
Domenica 28 Aprile 2024, 21.33.14
2
...grande notizia....🤟.
progster78
Domenica 28 Aprile 2024, 19.09.03
1
Ottimo,grande band!
RECENSIONI
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ARTICOLI
16/11/2018
Live Report
ARMORED SAINT + ATHROX
Legend Club, Milano (MI), 11/11/2018
 
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