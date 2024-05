RORY GALLAGHER: è uscita la nuova edizione della biografia italiana firmata Fabio Rossi

02/05/2024 - 00:33 (158 letture)



Il libro e' stato aggiornato e ampliato in alcune parti. Grazie a tutti per l'attenzione.

Aggiungo: in database c\'è la discografia pressoché completa. Se non erro (live postumi e raccolte esclusi) manca quel capolavoro di live che è Stagestruck. Praticamente heavy metal.

Nuova edizione nel senso che è stata integrata? O semplicemente ha una buona tiratura (il che mi rende solo felice visto l\'argomento) e quindi si sono limitati a ristamparlo con altra copertina? Ah, il libro è in bacheca da anni