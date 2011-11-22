PATHOLOGY: pubblicano il video di ''Psychotronic Abominations''

03/05/24
DAATH
The Deceivers
03/05/24
FM
Old Habits Die Hard
03/05/24
MOB RULES
Celebration Day-30 Years Of Mob Rules (Compilation)
03/05/24
HASSLING
Apex Predator
03/05/24
PIRATE QUEEN
Ghosts
03/05/24
HORN
Daudswiärk
03/05/24
VIOLET ETERNAL
Reload the Violet
03/05/24
CRAWL (SWE)
Altar of Disgust
03/05/24
WHEEL
Charismatic Leaders
03/05/24
SONS OF THUNDER
Thunderhood
02/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
02/05/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
LA TENDA - MODENA
02/05/24
KICKIN VALENTINA
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
02/05/24
SVEST FEST
NAMA BREWING, VIA ROGGIA VIGNOLA 3 –TREVIGLIO (BG)
03/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
03/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
03/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
HALL - PADOVA
03/05/24
KARMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
03/05/24
GRIMA + ULTAR + NON EST DEUS + SOLFAR
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/05/24
ME AND THAT MAN
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA