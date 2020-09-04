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ME AND THAT MAN
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03/05/24
MOTOROWL + THE OSSUARY + REDNECK REDEMPTION
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03/05/24
VALAR MORGHULIS + HOLY SHIRE + BLOOMING DISCORD
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

03/05/24
NOCTURNA + ELETTRA STORM + NEVER OBEY AGAIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

03/05/24
SHORES OF NULL + SVNTH + NAJING
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
UNTO OTHERS: disponibile il singolo 'Butterfly'
03/05/2024 - 08:57 (61 letture)

d.r.i.
Venerdì 3 Maggio 2024, 11.06.49
1
Fighi come sempre
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18/10/2022
Live Report
ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS + UNTO OTHERS
Alcatraz Club, Milano (MI), 12/10/2022
 
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