Il videoclip l'ha realizzato l'ex chitarrista niklas sundin così come l'artwork, segno di come i rapporti siano rimasti ottimi nel tempo. Peccato per lui musicalmente parlando perché il suo progetto ambient personalmente lo trovo piuttosto irrilevante. Invece questo secondo singolo mi fa ben sperare per il resto dell'album, una bella mazzata in faccia come non se ne udivano da secoli!