1349: ascolta il nuovo singolo ''Ash of the Ages''

09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death
10/05/24
UNLEASH THE ARCHERS
Phantoma
10/05/24
SYK
Earthflesh
10/05/24
RIOT V
Mean Streets
10/05/24
IVANHOE
Healed by the Sun
10/05/24
THOT
Delta
10/05/24
RED ROT
Borders of Mania
10/05/24
THE SONIC DAWN
Phantom
10/05/24
NECROPHAGIA
Moribundis Grim
10/05/24
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu
06/05/24
YES
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL’INNOVAZIONE 20 - MILANO
07/05/24
ANDREA VAN CLEEF & BLACKJACK CONSPIRACY
LA SCIGHERA, VIA GIUSEPPE CANDIANI 131 - MILANO
08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA
09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA
10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA
10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA
10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO