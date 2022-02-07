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Sanctuary of Death

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You Won’t Go Before You’re Supposed To

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Killing for Revenge

10/05/24
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Dissolution

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06/05/24
YES
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL’INNOVAZIONE 20 - MILANO

07/05/24
ANDREA VAN CLEEF & BLACKJACK CONSPIRACY
LA SCIGHERA, VIA GIUSEPPE CANDIANI 131 - MILANO

08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA

09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA

10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO
GENERATION STEEL: ascolta il singolo ''Steelers''
06/05/2024 - 15:12 (44 letture)

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