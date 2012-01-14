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09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death

10/05/24
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu

10/05/24
IVANHOE
Healed by the Sun

10/05/24
THOT
Delta

10/05/24
SEBASTIAN BACH
Child Within the Man

10/05/24
POWERMAN 5000
Abandon Ship

10/05/24
THE SONIC DAWN
Phantom

10/05/24
VATICINAL RITES
Cascading Memories Of Immortality

10/05/24
RIOT V
Mean Streets

10/05/24
CROWNSHIFT
Crownshift

CONCERTI

08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA

09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA

10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO

10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
FORGOTTEN TOMB: dettagli e singolo del nuovo album ''Nightfloating''
08/05/2024 - 08:01 (45 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/05/2013
Live Report
ROTTING CHRIST + FORGOTTEN TOMB + GUESTS
Barbara Disco Lab, Catania (CT), 24.04.2013
22/01/2012
Live Report
FORGOTTEN TOMB + THRONE OF MOLOK + INFERNALIA
Insomnia, Scordia (CT), 14/01/12
 
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