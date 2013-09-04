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Killing for Revenge

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UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu

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09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
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10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO

10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/24
MARTA DEL GRANDI + IMMATERIAL POSSESSION
BRONSON, VIA CELLA, 50 - RAVENNA
PORTRAIT: in arrivo il nuovo ''The Host'', ascolta un brano
09/05/2024 - 08:30 (28 letture)

RECENSIONI
55
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07/10/2023
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# 50 - Whitesnake
11/09/2023
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# 49 - Faith No More
23/08/2023
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# 48 - Toto
14/04/2023
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# 47 - Nine Inch Nails
20/02/2022
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# 46 - Gamma Ray
07/02/2022
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# 45 - Rage
28/11/2021
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# 44 - Virgin Steele
07/10/2021
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# 43 - Rhapsody of Fire
08/02/2021
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# 42 - Porcupine Tree
02/10/2020
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# 41 - Deftones
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# 40 - Blind Guardian
22/07/2020
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# 39 - Limp Bizkit
15/07/2020
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# 38 - Lamb of God
25/05/2020
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# 37 - Black Sabbath
19/10/2019
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# 36 - Korn
05/08/2019
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# 35 - Alter Bridge
02/07/2019
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# 34 - Rotting Christ
02/01/2019
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# 33 - Type O Negative
22/07/2018
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# 32 - Iced Earth
20/11/2017
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# 31 - Satyricon
24/10/2017
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# 30 - Moonspell
02/10/2017
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# 29 - Emperor
08/09/2017
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# 28 - Agalloch
19/06/2017
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# 27 - Dimmu Borgir
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23/03/2017
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# 25 - Bathory
30/10/2016
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26/09/2016
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17/06/2016
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# 22 - Tool
29/04/2016
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28/03/2016
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# 20 - Pantera
01/03/2016
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17/02/2016
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21/01/2016
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19/01/2016
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20/11/2015
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# 15 - Megadeth
03/11/2015
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# 14 - Mercyful Fate
20/10/2015
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# 13 - Kiss
09/10/2015
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# 12 - Led Zeppelin
23/02/2015
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# 11 - Scorpions
30/12/2014
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# 10 - Guns N` Roses
25/11/2014
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# 9 - Queen
27/10/2014
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# 8 - AC/DC
22/08/2014
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# 7 - Motorhead
18/03/2014
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# 6 - Metallica
16/02/2014
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# 5 - Manowar
21/11/2013
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# 4 - Death
23/10/2013
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# 3 - Judas Priest
07/10/2013
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# 2 - Slayer
04/09/2013
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# 1 - Iron Maiden
 
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