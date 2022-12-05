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09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death

10/05/24
THOT
Delta

10/05/24
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Abandon Ship

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THE TANGENT
To Follow Polaris

10/05/24
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10/05/24
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Cascading Memories Of Immortality

10/05/24
RED ROT
Borders of Mania

10/05/24
CROWNSHIFT
Crownshift

10/05/24
SIX FEET UNDER
Killing for Revenge

10/05/24
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu

CONCERTI

09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA

10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO

10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/24
MARTA DEL GRANDI + IMMATERIAL POSSESSION
BRONSON, VIA CELLA, 50 - RAVENNA
DISTANT: pubblicano il nuovo singolo ''Loveless Suffering''
09/05/2024 - 08:36 (37 letture)

RECENSIONI
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