     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/05/24
VHALDEMAR
Sanctuary of Death

10/05/24
THOT
Delta

10/05/24
POWERMAN 5000
Abandon Ship

10/05/24
THE TANGENT
To Follow Polaris

10/05/24
THE SONIC DAWN
Phantom

10/05/24
VATICINAL RITES
Cascading Memories Of Immortality

10/05/24
RED ROT
Borders of Mania

10/05/24
CROWNSHIFT
Crownshift

10/05/24
SIX FEET UNDER
Killing for Revenge

10/05/24
UNCLE ACID & THE DEADBEATS
NellìOra Blu

CONCERTI

09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

09/05/24
DISMALÌA + EVELYN ROGER + GATES OF CHAOS
LOCANDA BLUES, VIA CASSIA 1284 - ROMA

10/05/24
PESSIMIST
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

10/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

10/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
URBAN - PERUGIA

10/05/24
JESSE AHERN
CARRO SOCIAL CLUB (EX “IL MAGLIO”), VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

10/05/24
CRIPPLE BASTARDS + TONS + SO CLOSE
SPAZIO 211, VIA F. CIGNA 211 - TORINO

10/05/24
EXILIA
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/05/24
SLUG GORE RELEASE PARTY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

10/05/24
MARTA DEL GRANDI + IMMATERIAL POSSESSION
BRONSON, VIA CELLA, 50 - RAVENNA
VULVODYNIA: online il singolo ''Entabeni''
09/05/2024 - 09:01 (28 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
09/05/2024 - 09:01
VULVODYNIA: online il singolo ''Entabeni''
07/05/2024 - 07:58
VULVODYNIA: annunciato il nuovo album ''Entabeni''
27/10/2022 - 11:03
VULVODYNIA: pubblicano il videoclip del nuovo singolo ''Artificial Divinity''
20/08/2021 - 10:09
VULVODYNIA: pubblicato il video ufficiale di ''Banquet of Enigmatic Horrors Pt. 2 Agony''
09/07/2021 - 09:29
VULVODYNIA: guarda il video ufficiale di ''Banquet of Enigmatic Horrors Pt. 1 Terror''
22/06/2021 - 09:17
VULVODYNIA: il video ufficiale di ''Eternal Wasteland of Galaxies''
11/05/2021 - 09:25
VULVODYNIA: tutti i dettagli del nuovo album ''Praenuntius Infiniti'', ascolta un brano
30/04/2019 - 11:55
PARTY.SAN OPEN AIR: annunciati Traitor, Vulvodynia e Nekrovault
ULTIME NOTIZIE
09/05/2024 - 11:56
THE OFFSPRING: il nuovo album è stato completato
09/05/2024 - 11:50
KITTIE: i dettagli completi di ''Fire'' e il nuovo singolo ''Vultures''
09/05/2024 - 11:39
COHEED AND CAMBRIA: pubblicano il nuovo singolo ''The Joke''
09/05/2024 - 09:17
UNLEASH THE ARCHERS: ecco la clip di ''Blood Empress''
09/05/2024 - 09:12
METAL FOR EMERGENCY: confermata la presenza di Blaze Bayley
09/05/2024 - 09:07
FEUERSCHWANZ: in streaming il live video di ''Wardwarf''
09/05/2024 - 08:57
WRAITH: dettagli e singolo del nuovo ''Fueled by Fear''
09/05/2024 - 08:38
NILE: quattro concerti in Italia
09/05/2024 - 08:36
DISTANT: pubblicano il nuovo singolo ''Loveless Suffering''
09/05/2024 - 08:33
THOU: dettagli e singolo del nuovo album ''Umbilical''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     