SYK: ascolta il nuovo album ''eartHFlesh''

16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)
17/05/24
DUFT
Altar of Instant Gratification
17/05/24
JINJER
Live in Los Angeles
17/05/24
UNIVERSE III
Universe III
17/05/24
PAIN
I Am
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
TZOMPANTLI
Beating the Drums of Ancestral Force
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
17/05/24
PATHOLOGY
Unholy Descent
17/05/24
GATECREEPER
Dark Superstition
11/05/24
NOFX + SPECIAL GUESTS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
DUEL CLUB, VIA ANTINIANA 2A - POZZUOLI (NA)
11/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
DUEL - POZZUOLI (NA)
11/05/24
DISMEMBER
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 – PARMA
11/05/24
FUROR GALLICO
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
11/05/24
THE TOMMY FIAMMENGHI BAND + NONAME
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
11/05/24
NWOIBM FEST VOL VI
DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO 7 - TIVOLI (RM)
11/05/24
JAMBINAI + MOJA
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
11/05/24
RISE FROM THE GRAVE FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 + PARMA
11/05/24
GENUS ORDINIS DEI
CRAZY BULL - GENOVA