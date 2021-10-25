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16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)

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DUFT
Altar of Instant Gratification

17/05/24
JINJER
Live in Los Angeles

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UNIVERSE III
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Beating the Drums of Ancestral Force

17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama

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Unholy Descent

17/05/24
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Dark Superstition

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11/05/24
NOFX + SPECIAL GUESTS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
DUEL CLUB, VIA ANTINIANA 2A - POZZUOLI (NA)

11/05/24
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11/05/24
DISMEMBER
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 – PARMA

11/05/24
FUROR GALLICO
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

11/05/24
THE TOMMY FIAMMENGHI BAND + NONAME
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

11/05/24
NWOIBM FEST VOL VI
DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO 7 - TIVOLI (RM)

11/05/24
JAMBINAI + MOJA
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

11/05/24
RISE FROM THE GRAVE FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 + PARMA

11/05/24
GENUS ORDINIS DEI
CRAZY BULL - GENOVA
DEMON HUNTER: pubblicano la nuova ''Black Stained Glass''
10/05/2024 - 08:28 (79 letture)

duke
Venerdì 10 Maggio 2024, 9.26.55
1
..ottimo....🤟
RECENSIONI
80
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