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Desolation (EP)

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Altar of Instant Gratification

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Live in Los Angeles

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Beating the Drums of Ancestral Force

17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama

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17/05/24
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Dark Superstition

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11/05/24
NOFX + SPECIAL GUESTS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
DUEL CLUB, VIA ANTINIANA 2A - POZZUOLI (NA)

11/05/24
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11/05/24
DISMEMBER
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 – PARMA

11/05/24
FUROR GALLICO
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

11/05/24
THE TOMMY FIAMMENGHI BAND + NONAME
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

11/05/24
NWOIBM FEST VOL VI
DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO 7 - TIVOLI (RM)

11/05/24
JAMBINAI + MOJA
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

11/05/24
RISE FROM THE GRAVE FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 + PARMA

11/05/24
GENUS ORDINIS DEI
CRAZY BULL - GENOVA
REZN: dettagli e singolo del nuovo ''Burden''
10/05/2024 - 08:38 (54 letture)

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