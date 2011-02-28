VISIONS OF ATLANTIS: ecco il singolo ''Monsters''

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rob83
Mercoledì 15 Maggio 2024, 0.32.29
2
Hanno cambiato talmente tante cantanti che non mi attiravano più poi ho ascoltato questo singolo e debbo dire che mi piace bel pezzo....ascolterò altro fatto con questa cantante che è la stessa degli exit eden gruppo che mi piace molto formato da tutte donne!
progster78
Martedì 14 Maggio 2024, 21.57.08
1
Secondo singolo e secondo centro,bel pezzo.
RECENSIONI
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