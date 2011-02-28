VISIONS OF ATLANTIS: ecco il singolo ''Monsters''

16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)
17/05/24
ELVELLON
Ascending in Synergy
17/05/24
BAT
Under the Crooked Claw
17/05/24
JINJER
Live in Los Angeles
17/05/24
RATS WILL FEAST
Hellhole
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
SLASH
Orgy of the Damned
17/05/24
PATHOLOGY
Unholy Descent
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
15/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
BRONSON - RAVENNA
15/05/24
CULTURA TRES
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
16/05/24
ISOLA ROCK (day one)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
16/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
ALTROQUANDO - TREVISO
16/05/24
CULTURA TRES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ELEPHANT GYM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ISOLA ROCK (day two)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
17/05/24
GLI ATROCI
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
17/05/24
OCTOBER TIDE + PONTE DEL DIAVOLO + ECHO + FOR THE STORMS
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)
17/05/24
HOUR OF PENANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)