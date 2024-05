SLIPKNOT: ''Long May You Die'' è il primo brano registrato con Eloy Casagrande

16/05/2024 - 10:51 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Non li seguono più nessuno? In che senso? 4 Mi fa piacere rivederli con le tute rosse e le maschere old style (quella di Corey in primis). Anche se molti non li seguono più a me continuano a piacere e attendo con grande curiosità i nuovi brani con Eloy Casagrande, batterista che non ho ancora \"testato\" (con i Sepultura mi fermo a Roots) ma di cui ho sempre sentito parlare benissimo. 3 Penso faccia quello che gli dicono i capoccia (Corey e Shawn) 2 Sulla nuova registrazione avremo tempo per sentire...sta di fatto che Casagrande dice di aver registrato dei brani poi accantonati e che non ha ancora capito come funzionano le dinamiche di scrittura e pubblicazione nella band, cioè...non ho capito nemmeno io: fa parte della band o no? Perché ne parla sempre in terza persona! 1 Ma chi ascolta \'sta roba? Boh, totalmente inutile