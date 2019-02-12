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17/05/24
DEMON
Invincible

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Devoid Of Love & Light

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Drama

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17/05/24
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Oblivion`s Legacy

CONCERTI

17/05/24
ELEPHANT GYM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

17/05/24
ISOLA ROCK (day two)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)

17/05/24
GLI ATROCI
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO

17/05/24
OCTOBER TIDE + PONTE DEL DIAVOLO + ECHO + FOR THE STORMS
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

17/05/24
HOUR OF PENANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)

17/05/24
BIRDFLESH + GUINEAPIG + GRUMO
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

17/05/24
ANCST + METHEDRINE + HELLCRAWLER + EXIT CATACOMB
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

17/05/24
KAYLETH + METAL CAKTUS
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

17/05/24
RUN CHICKEN RUN + IL MALPERTUGIO
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI 37 - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

18/05/24
FEUDALESIMO E LIBERTÀ (DAY ONE)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
JINJER: guarda il live video di ''Home Back''
16/05/2024 - 21:57 (51 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
05/09/2022
Live Report
JINJER + DEMETRA'S SCARS
Bum Bum Festival, Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG), 26/08/2022
17/02/2019
Live Report
AMORPHIS + SOILWORK + JINJER + NAILED TO OBSCURITY
Live Club - Trezzo sull'Adda (MI) - 12/02/2019
 
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JINJER: diffuso il videoclip di ''Call Me a Symbol''
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