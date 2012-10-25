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CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

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17/05/24
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17/05/24
ANCST + METHEDRINE + HELLCRAWLER + EXIT CATACOMB
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17/05/24
KAYLETH + METAL CAKTUS
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

17/05/24
RUN CHICKEN RUN + IL MALPERTUGIO
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI 37 - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

18/05/24
FEUDALESIMO E LIBERTÀ (DAY ONE)
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
MARTY FRIEDMAN: ascolta il nuovo brano ''Triumph''
17/05/2024 - 11:03 (32 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/11/2012
Live Report
MARTY FRIEDMAN + YOSSI SASSI + STEPHAN FORTE
Circolo Kolony, Travagliato (BS), 25/10/2012
 
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