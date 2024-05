SKID ROW: ascolta ''18 & Life'' con Lzzy Hale alla voce

19/05/2024 - 11:55 (629 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 29 Al di là della voce in sè, Bach dovrebbe rimettersi un pò in sesto da un pdv fisico. Avrà una 20ina di kg da buttare giù. Col genere che fa, live non se li può permettere. 28 ....la voce di Bach c\'e\' ancora...ovviamente a 56 anni non puoi proprio fare 10 date di seguito...devi avere un occhio di riguardo per le corde vocali....comunque fino al 2019 dal vivo rendeva ancora benone....certo non come a 25 anni eh....il cantato di Bach e\' sempre piu\' tecnico di un AXL! 27 A questo punto Rita Pavone 26 Boh, si sente una mazza.. Io vedrei bene Bonnie Tyler. 25 ...io un cd+dvd live.....degli skid row e lzzy...lo comprerei..scappando... 24 Lzzy è bravissima, ma effettivamente gli Skid Row sono con Bach alla voce, ma la voce di Bach non c\'è più, ma come detto una reunion funzionerebbe per i rocker nostalgici a cui importa relativamente il fatto che ormai sia bolso e bollito. Non ho mai capito il motivo della separazione negli anni 90 e del fatto che non si siano mai riappacificati... 23 ....maddaiiiii.....una donna negli skid row fa proprio ridere....quel posto rimango sempre dell\'idea che sara\' per sempre di sebastian bach....quello stupido di rachel bolan ha gettato una luminosa carriera!!!! 22 Mossa da 10, per raggiungere certe note del seba che fu, chi meglio di una voce femminile?! E la presenza?! 21 Beh se ha accettato di fare questo tour con loro non credo l’abbia fatto per beneficienza. È un piacere e un onore suonare con una band storica e confrontarsi con le prove di Bach da studio (dal vivo è quasi sempre stato pessimo). Fa curriculum e si fa conoscere dalla fetta di pubblico dei nostalgici e della Generazione X che forse un disco degli Halestorm non lo ha mai ascoltato. Comunque io la sento cantare e va alla grande… vai ragazza!!!! 20 Pearcy va a periodi, in base a come sta, in base al momento, casini personali, etc. A volte fa discrete performance, a volte così così. Cmq va anche detto che ormai ha i suoi anni. 19 Bhe stephen pearcy (ratt) ha ancora voce. Gira in tour negli states come : stephen pearcy voice of ratt, eseguendo in questo periodo i 40 anni di out of the cellar con ottimi riscontri. Dokken è meglio stendere un velo pietoso. Ormai è un crooner. 18 Alla fine possiamo parlarne per giorni, ma alla generazione cresciuta con l\'hair metal anni 80 non gliene frega nulla della resa sul palco dei vocalist storici: l\'importante è vederli sul palco con la loro band originale. Per dire, anche Pearcy (peraltro mai un vocal god) e Dokken non è che stiano facendo faville, ma il pubblico li vuol vedere lì, davanti a loro. 17 Potrei anche essere daccordo con @Diego75 se non fosse che Bach ha la voce decisamente non in grado, secondo me, di offrire uno spettacolo degno di questo nome, visto 15 anni fa e dopo quattro pezzi era al gancio e da quello che si sente e si vede sul tubo e difficile immaginarlo nella band madre, dove i paragoni con i suoi 20 anni su disco sarebbero impietosi. Su pezzi come questo o i remember you è un continuo far cantare il pubblico, acuti accennati, toni abbassati... mah, la vedo difficile. 16 Anche se si riunissero non farebbero comunque grandi numeri, rimarrebbero sempre un gruppo da club, stessa cosa i ryche con tate. Non è più l\'epoca per questi generi di musica tranne qualche eccezione. Vorrei ricordare che gli stessi Megadeth o Slayer li ho visti qualche anno fa all estragone di Bologna locale medio piccolo. Viceversa gli halestorm hanno una base molto solida e giovanile, visti anche loro allestragon di Bologna poco prima della pandemia, quindi non penso che la hale abbia bisogno di questi skid row. Una partecipazione sicuramente dettata dalla passione per il gruppo e la sua storia 15 Alla fine gli skid row se vogliono contare qualcosa ancora al GG d\'oggi debbono riunirsi con Bach...alla fine sennò rimarranno sempre una scarpa e uno zoccolo....stessa cosa vale anche per i queensryche....purtroppo per queste 2 bands non funzionerà mai l\' aver cambiato il cantante originale...se gli skid si riuniranno con Bach forse qualche manciata di grossi eventi riusciranno ad averli.... sennò andranno avanti a fare i tour nei pub. 14 Non si capisce nulla. Cmq lei è brava, bella e ha una grinta della Madonna. Aspettiamo intanto la recensione del nuovo di Bach, che merita. PS: anche dell\'ultimo dei Vanden Plas (una delle migliori uscite dell\'anno). 13 Ma che senso ha mettere un video del genere? Potrebbe cantare male o benissimo ma è ingiudicabile vista la penosa qualità del video. Boh 12 Non so se a lei convenga fare parte della band a tempo pieno... Gli Halestorm negli Usa hanno una carriera ben avviata, probabilmente sarà una cosa temporanea tipo Ac/dc- Axl Rose 11 @Rob Fleming, indipendentemente dai gusti personali, l ultimo album del 2022 \' the gang...\' non è affatto malaccio... un nuovo disco con la hale sarebbe intrigante ... 10 Bellissima e dal grande talento. Hanno fatto il colpaccio con lei. 9 Intanto consiglio a tutti l\'ultimo di Bach,lo sto consumando...cazzo se è bello! 8 Bella domanda @Rik. La mia risposta? Forse torno a comprare un loro disco dopo 35 anni 7 Sempre brava 6 La voce della hale ricorda molto il timbro di Bach, sostituzione perfetta ma gruppo ormai che gioca in serie c quindi rimarrà un operazione senza troppe conseguenze. Dal punto di vista estetico, mamma mia che sventola 5 Praticamente lei non si sente. Credo però che abbia una voce che si possa ben adattare, e che sia in forma. Meglio del Bach degli ultimi tempi. 4 L acustica, almeno quella del video, è molto scadente. Ma a dirla tutta, con la lzzy hale, le songs acquistano \'quasi\' una nuova freschezza. E il tutto funziona oltre ogni aspettativa. ... e se gli skid row realizzassero un nuovo album con lei? 3 Ho visto quasi tutto il live, devo dire che sono stato attratto dalla mise della Haley, che è davvero tanta roba, in ogni senso. Grande presenza e voce. 2 Peccato per la qualità veramente infima. Lei è un portento 1 ...davvero strana...questa idea di sostituirlo...con una cantante....comunque non dispiace....