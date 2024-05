FIREHOUSE: ufficializzato il nuovo cantante

19/05/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 E\' vero: qualche disco, in questi 20 anni, da loro ce lo saremmo aspettati. Invece, solo concerti riproponendo sostanzialmente i pezzi dei primi due (ottimi) album. Mi ha un pò stupito la scelta definitiva di Peck. Pensavo andassero su un vocalist un pò più in età. Potrebbe essere loro figlio, anche se non vuol dire nulla. Probabilmente si sono trovati bene con lui, e cmq ha un bel timbro, adatto ai pezzi della band. 1 ....non son mai troppo d\'accordo con questi cambi a cuor leggero....io trovo che i cantanti storici sono difficilmente sostituibili....i Firehouse dimostrano inoltre di farlo proprio solo per soldi....e\' dal 2003 che non pubblicano album nuovi...questo mi dispiace molto perche\' era una band davvero capace di scrivere grandi songs!!!!