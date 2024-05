Vale lo stesso ragionamento per il disco, inutile girarci attorno, sono gli Slayer senza Tom araya, con un cantante tra i migliori del genere che volutamente cerca di appiattirsi verso il basso cercando di imitare colui che non è mai stato un cantante vero e proprio, ma comunque era un marchio di fabbrica. Un chitarrista solista di talento che come Holt si cala nella parte che fu, solista, di hanneman. Il risultato è prevedibile ma per me è un sì, ci sono miliardi di gruppi diversi là fuori e secondo me non avrebbe avuto senso per Kerry cercare di imbarcarsi in altro, ha fatto bene a proseguire con quello che sa fare e capitalizzare il consenso che gli è venuto praticamente senza troppi sforzi. Non lascierà il segno ma funziona