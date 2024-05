NIGHTWISH: ''Perfume of the Timeless'' è il primo singolo da ''Yesterwynde''

21/05/2024



4 La seconda delle migliori cantanti del gruppo 3 In soldoni: la migliore delle cantanti del gruppo canta le canzoni meno interessanti. Questa può essere realmente apprezzata da chi non conosce il loro passato. 2 Che grande delusione. Mi aspettavo davvero un bel singolo... e poi troppi riferimenti agli Auri, la band di Tuomas e la moglie. Temo che ormai... ciò che dovevano dire, l'abbiano detto e ormai si attaccano su un passato glorioso che ormai non c'è più, se non la rendita che hanno accumulato e il nome. 1 Mi dispiace ma questo pezzo mi dice poco,8 minuti che sembrano un'eternità.Spero negli altri pezzi ma cominciamo male...cmq ho ancora fiducia anche se la band è in fase calante.