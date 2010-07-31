UPRISING: dettagli e singolo del nuovo album ''III''

23/05/24
GRAND MASSIVE
Houses of the Unholy (EP)
24/05/24
NIGHT LASER
Call Me What You Want
24/05/24
SUMMONER`S CIRCLE
Cult
24/05/24
CLINT LOWERY
Don`t Say It
24/05/24
TRAIL OF TEARS
Winds of Disdain [EP]
24/05/24
MORTAL WOUND
The Anus of the World
24/05/24
FREAK KITCHEN
Everyone Gets Bloody
24/05/24
SPITER
Enter the Gates of Fucking Hell
24/05/24
KNIGHTS OF THE REALM
Darker Than Leather
24/05/24
ULVIK
Last Rites | Dire Omens
22/05/24
WANG WEN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
22/05/24
GLENN HUGHES
ALCATRAZ- MILANO
23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 - PARMA
23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
23/05/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/05/24
LAURYYN
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16/B - BOLOGNA
23/05/24
UNDERTAKERS + EKBOM + ESTINZIONE
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
23/05/24
LETA
OFFICINE CULTURALI ERGOT - LECCE
24/05/24
GAME OVER + EXPLORER + IGNOBLETH
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA