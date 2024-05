STEVE PERRY: presto un nuovo album da solista per l'ex-Journey

22/05/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Bene, Traces era un disco strano, molto intimista, triste e per certi versi nostalgico, sentiremo questo. Io però, nel pezzo dopra, Perry non ce lo sento, colpa mia? 1 Molto bene,singer straordinario.