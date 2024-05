IRON BUTTERFLY: è scomparso il fondatore Doug Ingle

26/05/2024



Simone "McCallon" Calloni 6 rip Rob #4, adoro quel film, sia l'originale che il remake. Non sapevo di chi fosse quel pezzo. 5 Fabio,anche dai Blind Guardian. 4 Manhunter, frammenti di un omicidio. Hannibal prima del Silenzio degli Innocenti. La scena finale con In-a-gadda-da-vida come colonna sonora. CAPOLAVORO! Tutto. Questo è un disco da avere. Un pioniere 3 Rip, l'ala dura della psichedelia e come molti di voi sapranno coverizzati anche degli Slayer, per me molto belli anche il Live e Ball 2 Rip 1 R.i.p.,un pezzo di storia che se ne va,In-A-Gadda-Da-Vida album leggendario.