ECLIPSE: guarda il video del nuovo singolo ''Falling to My Knees''

29/05/2024 - 18:08 (131 letture)



5 I primissimi secondi mi hanno ricordato Rock You Like A Hurricane...bel pezzo. 4 ..ormai con loro....si va sul sicuro.....🤟 3 comunque hanno fatto di meglio in carriera. Mo mama, l'inizio mi ricorda un pezzo pop degli anni '80, aiutatemicomunque hanno fatto di meglio in carriera. 2 Pezzo in pieno stile Eclipse, bravi, tra i migliori nel genere. 1 Semplici e immediati , non tradiscono mai