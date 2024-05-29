KISSIN' DYNAMITE: ecco il singolo ''The Devil is a Woman''

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29/05/2024 - 18:14 (71 letture)

Rik HM
Mercoledì 29 Maggio 2024, 21.36.56
1
Bella song veramente in eighties style... , quasi una hit per l estate (in ambito hair) ...il singer ha preso parecchio nell immagine da mikka monroe 🤘🎸
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