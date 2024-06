WITHERFALL: il video della titletrack di ''Sounds of the Forgotten''

01/06/2024 - 10:31 (149 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Una delle migliori band sulla piazza. 5 Pezzone! 4 ...bene...🤟 3 Anch\'io aspetto il fisico ma l\'ho ascoltato già in rete...una bomba. 2 Preordinato appena annunciato, lo aspetto con ansia. Sono attualmente uno dei gruppi che considero di un altro pianeta rispetto alla moltitudine. 1 Bella veramente 🤟