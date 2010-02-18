ULVER: pubblicano due nuovi brani

06/06/24
HOLYCIDE
Towards Idiocracy
07/06/24
ROYAL REPUBLIC
LoveCop
07/06/24
SEVERE TORTURE
Torn from the Jaws of Death
07/06/24
INSECT ARK
Raw Blood Singing
07/06/24
VOMIT THE SOUL
Massive Incineration
07/06/24
HOLY MOTHER
Rise
07/06/24
EVERGREY
Theories of Emptiness
07/06/24
HUNTSMEN
The Dry Land
07/06/24
SECT
Plagues Upon Plagues
07/06/24
THE HU
The Hu Live in Glastonbury
03/06/24
NEGATIVE APPROACH + APOPTOSI
SOLIDAR ROCK - CASSANO D’ADDA (MI)
03/06/24
SLOW PULP + MÖLY
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
03/06/24
BLONDE REDHEAD + ANY OTHER
CASTELLO ESTENSE, PIAZZETTA DEL CASTELLO - FERRARA
04/06/24
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD + TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/06/24
NANOWAR OF STEEL
ATENEIKA – CAGLIARI
04/06/24
BLONDE REDHEAD
MILK, VIA PAOLO SACCHI 65 - TORINO
04/06/24
DRY CLEANING
CORTILE DEL CASTELLO ESTENSE, LARGO CASTELLO 1 - FERRARA
04/06/24
THE ARMED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
05/06/24
LS DUNES
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
05/06/24
NEGATIVE APPROACH
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA