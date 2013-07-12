SARKE: ascolta la nuova ''In Total Allegiance''

06/06/24
HOLYCIDE
Towards Idiocracy
07/06/24
ROYAL REPUBLIC
LoveCop
07/06/24
NIGHTMARE
Encrypted
07/06/24
SEVERE TORTURE
Torn from the Jaws of Death
07/06/24
AETHERIA CONSCIENTIA
The Blossoming
07/06/24
SECT
Plagues Upon Plagues
07/06/24
INSECT ARK
Raw Blood Singing
07/06/24
HIPPOTRAKTOR
Stasis
07/06/24
HOLY MOTHER
Rise
07/06/24
VOMIT THE SOUL
Massive Incineration
06/06/24
AL DI MEOLA
BLUE NOTE - MILANO
07/06/24
MICK HARVEY
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
07/06/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + FEAT. ESSERELÀ
SOLSTIZIO FESTIVAL – PARCO DELLE TERME DI BOARIO (BS)
07/06/24
ROCK IN RIOT (day 1)
CENTRO SPORTIVO, VIA TRENTO 56 - MARTINENGO (BG)
07/06/24
NANOWAR OF STEEL
ETNA COMICS – CATANIA
07/06/24
KANSEIL
CASCINA BOSCO GROSSO - CASIRATE D\'ADDA (BG)
07/06/24
VINTAGE VIOLENCE
SANFEROCK - TAVERNERIO (CO)
07/06/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
PIAZZA MORETTI - SASSARI
07/06/24
GHOST ON MARS + ASTRAL DELIVERANCE + ONIRIA
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
08/06/24
NIGHT OF THE WEREWOLVES
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)