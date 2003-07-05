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DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

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NIGHT OF THE WEREWOLVES
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
HAR: il debutto ''Cursed Creation'' ad agosto, disponibile il brano ''Submerged in Cacophony''
06/06/2024 - 09:41 (46 letture)

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14/01/2024
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METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
06/01/2023
Articolo
METALLIZED CHARTS 2022
Le classifiche della Redazione
15/11/2022
Live Report
ANVIL + HARSH + DISBELIEVER
Legend Club, Miano (MI), 10/11/2022
06/11/2022
Live Report
AGNOSTIC FRONT + CHARGER + SPIRIT WORLD + LAST HOPE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 24/10/2022
26/01/2022
Articolo
METALLIZED CHARTS 2021
Progressive Rock, Metal
23/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Doom, Stoner, Sludge, Gothic, Psychedelic
21/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Heavy, Power, Symphonic, Shred
18/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Black, Avantgarde
17/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Alternative Rock/Metal, NuMetal, Crossover, Noise, Inclassificabili
15/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Metalcore, Deathcore, Industrial
13/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Hard Rock
11/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Thrash Metal
11/01/2022
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METALLIZED CHARTS 2021
Death metal, Brutal
11/01/2021
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METALLIZED CHARTS 2020
Progressive Rock, Metal
16/01/2021
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METALLIZED CHARTS 2020
Hard Rock, AOR, Sleaze
15/01/2021
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METALLIZED CHARTS 2020
Stoner, Sludge, Psychedelic
13/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Doom, Gothic
06/01/2021
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METALLIZED CHARTS 2020
Thrash Metal, Hardcore Punk
04/01/2021
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METALLIZED CHARTS 2020
Death Metal, Brutal
03/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Black Metal, Avantgarde
02/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Heavy, Power, Speed, Epic, Shred
31/12/2020
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Alternative, Nu Metal, Crossover
20/03/2020
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SISTER ROSETTA THARPE
La donna ribelle che ha inventato il Rock'n'Roll
13/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Death, Brutal, Grind
13/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Folk, Viking Metal
10/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Post, Core, Experimental
11/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Sludge e Stoner
12/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Doom e dintorni...
08/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Hard Rock/AOR/Sleaze
07/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Progressive Rock/Metal
05/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Heavy, Power
04/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Black Metal
02/01/2020
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METALLIZED CHARTS 2019
Thrash, Hardcore
19/02/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione A "Alternative"
14/02/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione A "Thrash, Hardcore"
12/02/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione A ''Hard Rock''
10/02/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione A "Heavy, Power"
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
02/02/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione B ''Death Metal, Grind, Brutal''
31/01/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione B ''Progressive Rock, Progressive Metal, Metalcore''
25/01/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione C "Black, Pagan, Folk e Goth"
23/01/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione C “Death/Doom Metal”
21/01/2019
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METALLIZED CHARTS 2018
Redazione C “Sludge & Post Metal”
19/01/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione C “Doom, Stoner e Sludge”
04/03/2018
Intervista
HARAKIRI FOR THE SKY
Dopo che tutto è bruciato, si può voltare pagina
16/12/2017
Live Report
HARLEY CRO-MAGS FLANAGAN
Legend Club, Milano (MI), 09/12/17
09/11/2017
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
100% Hardcore Superstar!
14/10/2017
Live Report
EXTREMA + IN.SI.DIA + ULVEDHARR
Dagda Live Club, Retorbido (PV), 07/10/2017
01/08/2017
Live Report
MARILYN MANSON + THE CHARM THE FURY
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 25/07/2017
18/11/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 6 - I Centri Sociali
08/10/2016
Live Report
HARDER THAN STEEL FESTIVAL
Sporthalle, Dittinghein (GER), 01/10/2016
16/09/2016
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR + JUNKIE DILDOZ + HANGARVAIN + QUINTACOLONNA + LOST & FOUND
Circolo acsi a.s.d. Supernova, Tuoro sul Trasimeno (PG), 10/9/2016
16/07/2016
Live Report
WHITESNAKE + HARDCORE SUPERSTAR
Pistoia Blues, Piazza Duomo (PT), 15/07/2016
07/07/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 5 - Le Band: il Nord - Parte seconda
01/06/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 4 - Le band: il Nord - Parte Prima
15/05/2016
Live Report
THE FORESHADOWING + EMBRACE OF DISHARMONY + BEYOND THE DARK
Traffic Live Club, Roma, 07/05/2016
02/05/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 3 - Le band: il Centro-Sud
24/03/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 2 - Case discografiche e fanzine. Una breve ricognizione
16/02/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 1 - Buy or diy
02/08/2015
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 25/07/2015
29/04/2015
Intervista
PLANETHARD
NOW is the right time!
18/12/2014
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL - CORONER + DEICIDE + BULLDOZER
Live Club 13/12/2014 Trezzo Sull'Adda
26/11/2014
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR + SPEED STROKE
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 22/11/2014
22/10/2014
Live Report
GOTTHARD + PLANETHARD
Orion Live Club, Ciampino (RM), 15/10/2014
30/07/2014
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 26/07/2014
14/05/2014
Live Report
H.E.A.T + SUPERCHARGER + BAD BONES
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 09/05/2014
04/05/2014
Live Report
TAAKE + DEWFALL + VIDHARR + BLIND HORIZON
Traffic Club, Roma, 29/04/2014
18/09/2013
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 14/09/2013
31/07/2013
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 27/07/2013
29/05/2013
Live Report
DISCHARGE + ANTI YOU + RAISE YOUR PITCH
Traffic Club, Roma, 24/05/2013
25/05/2013
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
InarrestabilI e completi: parla Jocke!!!
06/02/2013
Live Report
THE SECRET + GRIME + THE HARDEST SEASON
INIT Club, Roma, 31/01/2013
27/12/2012
Live Report
INQUISITION + VIDHARR + SPECTRAL FOREST
Closer Club, Roma, 21/12/2012
22/12/2012
Live Report
HAGGARD + SOUND STORM + EMBRACE OF DISHARMONY
Orion Club, Roma, 16/12/2012
18/09/2012
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 15/09/2012
04/08/2012
Live Report
HARD CASTLE FEST
Piazzale Primo Maggio, Castellazzo Bormida (AL), 28/07/2012
13/07/2012
Articolo
NEUE DEUTSCHE HARTE
La nuova durezza tedesca
04/10/2011
Intervista
GOTTHARD
Un anno senza Steve, ma la vita deve andare avanti
15/02/2011
Live Report
SODOM + DIE HARD + IRREVERENCE
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 10/02/2011
22/12/2010
Articolo
CHARTS A CONFRONTO
1995 - 2009
20/11/2010
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
Godersi la notorieta'...
14/11/2010
Articolo
CHARTS A CONFRONTO
1980 - 1994
28/10/2010
Articolo
CHARTS A CONFRONTO
1965 - 1979
19/11/2009
Articolo
STEVE HARLEY
La voce del glam made in UK
09/02/2008
Live Report
HARD ROCK HELL FESTIVAL
Una giornata nel Regno Unito
11/01/2008
Intervista
HARDCORE SUPERSTAR
Parla Silver Silver
13/11/2006
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR
La data di Roma
05/07/2003
Articolo
HARIA
La biografia
 
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17/05/2024 - 10:48
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XASTHUR: annunciato il nuovo ''Disharmonic Variations'', ascolta un singolo
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XASTHUR: ascolta la nuova ''Selling Yourself to Die''
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THE JESUS LIZARD: tornano dopo ventisei anni con il nuovo ''Rack'', ascolta un brano
 
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