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08/06/24
DRUNKHELL + AWAKEN THE NIGHT + CARNELIAN + ACONITUM + KRITIOS
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09/06/24
ALIEN WEAPONRY
Santeria Toscana 31 - Milano

09/06/24
DISSONANCE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

09/06/24
METAL FOR KIDS UNITED
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

09/06/24
1782 + HUMULUS + ZHED
SOLIDAR ROCK, VIA VALENTINO MAZZOLA - CASSANO D’ADDA (MI)
WOLFHEART: dettagli e singolo del nuovo album ''Draconian Darkness''
08/06/2024 - 09:58 (39 letture)

RECENSIONI
82
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15/12/2015
Live Report
SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
 
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