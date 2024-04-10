CAINITES: guarda ii video di ''Vampire God''

14/06/24
DENDERA
Mask of Lies
14/06/24
FU MANCHU
The Return of Tomorrow
14/06/24
XENERIS
Eternal Rising
14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned
14/06/24
VENDEL
Out in the Fields
14/06/24
TORTURERS` LOBBY
Deadened Nerves
14/06/24
NEW HORIZON
Conquerors
14/06/24
PERCHTA
D Muata
14/06/24
CRYPT SERMON
The Stygian Rose
14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance
09/06/24
ALIEN WEAPONRY
Santeria Toscana 31 - Milano
09/06/24
DISSONANCE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
09/06/24
METAL FOR KIDS UNITED
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
09/06/24
1782 + HUMULUS + ZHED
SOLIDAR ROCK, VIA VALENTINO MAZZOLA - CASSANO D’ADDA (MI)
09/06/24
DROPOUT KINGS + GUESTS
ROCK\'N\'ROLL, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
09/06/24
VETRA ROCK & BEER FESTIVAL
ARCI JOSHUA BLUES CLUB APS, VIA CANTONIGA 11 - COMO
10/06/24
NEBULA + MALOTA
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
11/06/24
POLYPHIA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
11/06/24
MACHINE HEAD
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
11/06/24
COUNTERPARTS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO