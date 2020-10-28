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The Stygian Rose

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Mask of Lies

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The Return of Tomorrow

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Legend: Forged in Defiance

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14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned

CONCERTI

11/06/24
POLYPHIA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/06/24
MACHINE HEAD
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/06/24
COUNTERPARTS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/06/24
SLAUGHTER TO PREVAIL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/06/24
COUNTERPARTS
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/06/24
EVANESCENCE
FIERA DI MILANO AREA CONCERTI - RHO

12/06/24
ALTIN GÜN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

12/06/24
PDD + MALAFAUNA
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI, VIA MAZZOLA ANGOLO VIALE EUROPA - CASSANO D\'ADDA (MI)

13/06/24
CROSSES
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

13/06/24
DROPKICK MURPHYS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
PALACE: ascolta la titletrack del nuovo album ''Reckless Heart''
10/06/2024 - 15:38 (47 letture)

RECENSIONI
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