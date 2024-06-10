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14/06/24
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Eternal Rising

14/06/24
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The Stygian Rose

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Mask of Lies

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The Return of Tomorrow

14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance

14/06/24
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Oath

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PERCHTA
D Muata

14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned

CONCERTI

11/06/24
POLYPHIA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

11/06/24
MACHINE HEAD
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/06/24
COUNTERPARTS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

12/06/24
SLAUGHTER TO PREVAIL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

12/06/24
COUNTERPARTS
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

12/06/24
EVANESCENCE
FIERA DI MILANO AREA CONCERTI - RHO

12/06/24
ALTIN GÜN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

12/06/24
PDD + MALAFAUNA
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI, VIA MAZZOLA ANGOLO VIALE EUROPA - CASSANO D\'ADDA (MI)

13/06/24
CROSSES
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

13/06/24
DROPKICK MURPHYS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
NIKOLO KOTZEV'S NOSTRADAMUS: a luglio la ristampa di ''Nostradamus'' e il live ''Live in Sofia''
10/06/2024 - 18:32 (82 letture)

Rob Fleming
Lunedì 10 Giugno 2024, 22.48.43
3
È una vita che non lo metto su, ma me lo ricordo come un disco veramente bello. Se la giocava con gli Ayreon.
Adrian Smith
Lunedì 10 Giugno 2024, 19.21.51
2
Disco clamoroso
progster78
Lunedì 10 Giugno 2024, 19.03.45
1
Ottimo,non lo ho fisico quindi mi sa che lo prenderò,anche perché è un gran lavoro...Turner,Hughes,Lande e altri che non ricordo.
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