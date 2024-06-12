HARVESTMAN: i dettagli del nuovo EP ''Triptych - Part Two'', online un brano

14/06/24
CRYPT SERMON
The Stygian Rose
14/06/24
MONO
Oath
14/06/24
FU MANCHU
The Return of Tomorrow
14/06/24
DENDERA
Mask of Lies
14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned
14/06/24
TORTURERS` LOBBY
Deadened Nerves
14/06/24
NEW HORIZON
Conquerors
14/06/24
XENERIS
Eternal Rising
14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance
14/06/24
VENDEL
Out in the Fields
13/06/24
CROSSES
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO
13/06/24
DROPKICK MURPHYS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
13/06/24
CCCP - FEDELI ALLA LINEA
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
13/06/24
ALTIN GÜN
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
13/06/24
FIRENZE ROCKS
VISARNO ARENA - FIRENZE
13/06/24
BLACK BANANA + GOD IS ON THE RADIO
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI, VIA MAZZOLA ANGOLO VIALE EUROPA - CASSANO D\'ADDA (MI)
14/06/24
CROSSES
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
14/06/24
ROBUR CELTIC FEST (day 1)
BOSCO ALBERGATI, VIA LAVICHIELLE - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
14/06/24
BLAST OF BEER FESTIVAL
BIRRIFICIO CURTIS CANAVA, STRADA RONCHEISE 15 - BAIRO (TO)
14/06/24
SOLSTIZIO FESTIVAL 2024
PARCO DELLE TERME - BOARIO