ROBSE: ecco ''Hey Sturm'' dal disco di esordio

16/06/24
ATLANTIS DRIVE
Atlantis Drive
21/06/24
KVAEN
The Formless Fire
21/06/24
CAINITES
Revenant
21/06/24
CAVALERA
Schizophrenia [Re-recorded]
21/06/24
WAGE WAR
Stigma [Digitale]
21/06/24
CONSTRUCT OF LETHE
A Kindness Dealt in Venom
21/06/24
HYPERDONTIA
Harvest Of Malevolence
21/06/24
SARKE
Endo Feight
21/06/24
BLACK VEIL BRIDES
Bleeders
21/06/24
INHERITS THE VOID
Scars of Yesteryears
16/06/24
RED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
16/06/24
HATEBREED + CROWBAR
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
16/06/24
WIND ROSE
PARMA TATTOO NERD FEST
16/06/24
ROBUR CELTIC FEST (day 3)
BOSCO ALBERGATI, VIA LAVICHIELLE - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
16/06/24
QUIREBOYS
SLAUGHTER CLUB, VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
16/06/24
WIND ROSE
PARMA TATTOO NERD FEST - PARMA
16/06/24
INGESTED
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
16/06/24
SAVAGE GRACE + GUEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
16/06/24
SAVAGE GRACE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
16/06/24
GREEN DAY + NOTHING BUT THIEVES
IPPODROMO SNAI LA MAURA - MILANO