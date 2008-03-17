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ALCATRAZ - MILANO

17/06/24
MR. BUNGLE + OXBOW + SPOTLIGHTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

18/06/24
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BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

19/06/24
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19/06/24
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CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

19/06/24
SLUG GORE
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20/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 1)
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20/06/24
ARAB STRAP
ROCCA MEDIEVALE - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

21/06/24
ATREYU
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21/06/24
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ROTTING CHRIST: in streaming la clip di ''Yggdrasil'' dal nuovo album
17/06/2024 - 15:43 (47 letture)

RECENSIONI
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WATAIN + ROTTING CHRIST + PROFANATICA
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31/10/2016
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02/12/2012
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20/05/2011
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17/03/2008
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Il concerto di Bari
 
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