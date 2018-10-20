     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/06/24
ALCEST
Les Chants de l’Aurore

21/06/24
KITTIE
Fire

21/06/24
SUMAC
The Healer

21/06/24
PORTRAIT
The Host

21/06/24
KVAEN
The Formless Fire

21/06/24
INHERITS THE VOID
Scars of Yesteryears

21/06/24
CAINITES
Revenant

21/06/24
BLACK VEIL BRIDES
Bleeders

21/06/24
HYPERDONTIA
Harvest Of Malevolence

21/06/24
WAGE WAR
Stigma [Digitale]

CONCERTI

19/06/24
LOVEBITES
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

19/06/24
TURNSTILE + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

19/06/24
SLUG GORE
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI - CASSANO D’ADDA

20/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 1)
SPAZIO 4.0, VIA A. MANZONI 21 - PIACENZA

20/06/24
ARAB STRAP
ROCCA MEDIEVALE - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

21/06/24
ATREYU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

21/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 2)
SPAZIO 4.0, VIA A. MANZONI 21 - PIACENZA

21/06/24
BARROCCI CELTIC FESTIVAL (day 1)
SANT’ANGELO DI GATTEO (FC)

21/06/24
MARLENE KUNTZ
FLAVA BEACH - CASTELVOLTURNO (CE)

21/06/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA
RISE OF THE NORTHSTAR: guarda il videoclip di ''Crank It Up''
19/06/2024 - 09:19 (59 letture)

RECENSIONI
75
ALTRE NOTIZIE
19/06/2024 - 09:19
RISE OF THE NORTHSTAR: guarda il videoclip di ''Crank It Up''
07/04/2023 - 09:48
RISE OF THE NORTHSTAR: guarda il video di ''Rise''
29/03/2023 - 00:26
RISE OF THE NORTHSTAR: la clip ufficiale di ''Showdown''
20/03/2023 - 10:23
RISE OF THE NORTHSTAR: online la nuova ''Showdown''
25/02/2023 - 08:34
RISE OF THE NORTHSTAR: ascolta la nuova ''Third Strike''
21/01/2023 - 12:00
RISE OF THE NORTHSTAR: il video ufficiale di ''One Love''
19/01/2023 - 17:41
RISE OF THE NORTHSTAR: dettagli e singolo del nuovo disco ''Showdown''
08/06/2020 - 15:37
RISE OF THE NORTHSTAR: in arrivo un nuovo live EP
13/12/2018 - 10:24
SUMMER BREEZE: aggiunti Rise Of The Northstar, Deserted Fear e The Lazys
20/10/2018 - 11:24
RISE OF THE NORTHSTAR: diffuso il video di 'Nekketsu'
ULTIME NOTIZIE
19/06/2024 - 09:22
OCEANS OF SLUMBER: dettagli e singolo del nuovo album ''Where Gods Fear to Speak''
19/06/2024 - 09:14
SPEED: ecco il video di ''Don't Need''
19/06/2024 - 00:40
LACUNA COIL: fuori Diego Cavallotti dalla line-up
19/06/2024 - 00:30
FEAR FACTORY: a breve in studio di registrazione
19/06/2024 - 00:23
ENSIFERUM: ad ottobre esce ''Winter Storm'', ecco dettagli e primo singolo
18/06/2024 - 17:44
ARAN: ascolta ''Hiljaisuus'' dal prossimo ''Maahan Laskettu''
18/06/2024 - 17:40
SABIRE: a fine mese in uscita l'album ''Jatt''
18/06/2024 - 17:27
THE ETERNAL: presentano ''When the Fire Dies''
18/06/2024 - 17:21
AYREON: online una clip dall'ultimo live album
18/06/2024 - 17:13
OCTOPLOID: disponibile un singolo da ''Beyond the Aeons''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     