KITTIE: disponibile la titletrack del nuovo album ''Fire''

22/06/24
SAOSIN
Live at the Garden Amphiteatre (Live Album)
24/06/24
SUNBOMB
Light Up the Sky
28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed
28/06/24
ENDE
L`aube des anathèmes
28/06/24
ARAN
Maahan Laskettu
28/06/24
THE ETERNAL
Skinwalker
28/06/24
WHITE STONES
Memoria Viva
28/06/24
NEAERA
All is Dust
28/06/24
SABIRE
Jatt
28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens
22/06/24
ROCK BURGER FEST
PALAEXPO, PIAZZA MERCATO 2 - MONCALIERI (TO)
22/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 3)
SPAZIO 4.0, VIA A. MANZONI 21 - PIACENZA
22/06/24
BARROCCI CELTIC FESTIVAL (day 2)
SANT’ANGELO DI GATTEO (FC)
22/06/24
METALHEADS FOR CHILDREN
AREA FESTE DI CASTRONNO, VIA PIAVE 6 - CASTRONNO (VA)
22/06/24
BIG HAPPY FEST
PARCO URBANO - FORLI
22/06/24
KASABIAN
ANFITEATRO DEL VITTORIALE - GARDONE RIVIERA (BS)
22/06/24
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
DIMONDI FESTIVAL, PIAZZA LUCIO DALLA - BOLOGNA
22/06/24
NEXUS OPERA
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA
22/06/24
DELIRIO AND THE PHANTOMS + BLACK OLD SCRATCH
VEGAS, VIALE EUROPA - VIAREGGIO
22/06/24
SPACE PARANOIDS + GODZILLA WTDTDT + DUNE AURORA
BIRRERIA FALÒ, VIA VIARIS 3/A - LESEGNO (CN)