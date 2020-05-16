SEVEN SPIRES: guarda la clip di ''Portrait of Us''

24/06/24
SUNBOMB
Light Up the Sky
28/06/24
ILLDISPOSED
In Chambers of Sonic Disgust
28/06/24
NEAERA
All is Dust
28/06/24
THE ETERNAL
Skinwalker
28/06/24
WHITE STONES
Memoria Viva
28/06/24
ARAN
Maahan Laskettu
28/06/24
HARPAZO
The Crucible
28/06/24
ENDE
L`aube des anathèmes
28/06/24
SABIRE
Jatt
28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens
23/06/24
BRUJERIA
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
23/06/24
COMEBACK KID + BANE
BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
23/06/24
BIOHAZARD + FEAR FACTORY
PHENOMENOM - FONTANETO D’AGOGNA (NO)
23/06/24
BARROCCI CELTIC FESTIVAL (day 3)
SANT’ANGELO DI GATTEO (FC)
23/06/24
LA PRIMA ESTATE FESTIVAL
PARCO BUSSOLADOMANI - LIDO DI CAMAIORE (LU)
23/06/24
IDLES
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA
23/06/24
GOSSIP
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
23/06/24
DOGSTAR
ANFITEATRO DEL VITTORIALE - GARDONE RIVIERA (BS)
23/06/24
PINO SCOTTO
BEER&BBQ - FESTA DELLA BIRRA DI TRIPOLI - SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
23/06/24
WAYFARER + DREADNOUGHT + TYSIA
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)