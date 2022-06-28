BARDOMAGNO: online il singolo ''Clero Mania Dance''

28/06/24
OH HIROSHIMA
All Things Shining
28/06/24
KAIPA
Sommargryningsljus
28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens
28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed
28/06/24
ILLDISPOSED
In Chambers of Sonic Disgust
28/06/24
WHITE STONES
Memoria Viva
28/06/24
THE ETERNAL
Skinwalker
28/06/24
ANVIL
One and Only
28/06/24
WRAITH
Fueled by Fear
25/06/24
BRUJERIA
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
25/06/24
THE HIVES DAY
SEQUOIE MUSIC PARK / PARCO DELLE CASERME ROSSE, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
25/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
PIAZZALE CASTELLO - UDINE
25/06/24
SLAPSHOT
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
25/06/24
FONTAINES D.C.
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
25/06/24
BABYMETAL
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
25/06/24
COREY TAYLOR
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
26/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
26/06/24
VADER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
26/06/24
SLAPSHOT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA