     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/06/24
HAIL SPIRIT NOIR
Fossil Gardens

28/06/24
ANVIL
One and Only

28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed

28/06/24
THE WARNING
Keep Me Fed

28/06/24
KAIPA
Sommargryningsljus

28/06/24
THE ETERNAL
Skinwalker

28/06/24
WHITE STONES
Memoria Viva

28/06/24
NEAERA
All is Dust

28/06/24
ENDE
L`aube des anathèmes

28/06/24
ILLDISPOSED
In Chambers of Sonic Disgust

CONCERTI

26/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

26/06/24
VADER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

26/06/24
SLAPSHOT
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

26/06/24
ELIO E LE STORIE TESE
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA

26/06/24
GARBAGE
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)

27/06/24
YNGWIE MALMSTEEN
VILLA ADA FESTIVAL, VIA DI PONTE SALARIO 28 - ROMA

27/06/24
FUMING MOUTH
BARRIO’S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

27/06/24
GLEN HANSARD
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA

27/06/24
CCCP-Fedeli Alla Linea
FLOWERS FESTIVAL, CORSO PASTRENGO 44 - COLLEGNO (TO)

28/06/24
THE SPACE AGENCY + THE HANGEES + THE SURFIN TURDS
CORTO MALTESE, VIALE POETTO 111 - CAGLIARI
BLOOD INCANTATION: i dettagli del nuovo album ''Absolute Elsewhere''
26/06/2024 - 16:33 (74 letture)

mauroe20
Mercoledì 26 Giugno 2024, 23.00.20
1
daje devono venire a suonare in Italy
RECENSIONI
80
80
ALTRE NOTIZIE
26/06/2024 - 16:33
BLOOD INCANTATION: i dettagli del nuovo album ''Absolute Elsewhere''
19/09/2023 - 11:30
BLOOD INCANTATION: guarda il video di ''Obliquity of the Ecliptic''
05/09/2023 - 09:28
BLOOD INCANTATION: i dettagli del nuovo EP ''Luminiscent Bridge''
14/07/2023 - 10:21
BLOOD INCANTATION: in studio a lavorare per il nuovo album
05/04/2023 - 08:04
BLOOD INCANTATION: hanno registrato nuova musica
17/12/2021 - 15:10
BLOOD INCANTATION: annunciato il nuovo album
01/10/2021 - 15:28
WOLVES IN THE THRONE ROOM: rimandata la data italiana, tolti i Blood Incantation
17/08/2021 - 11:15
BLOOD INCANTATION: al lavoro sul nuovo album
19/12/2020 - 10:57
WOLVES IN THE THRONE ROOM: con i Blood Incantation in Italia
29/01/2020 - 19:25
FRANTIC FEST: dentro Blood Incantation, Nero Di Marte e Wolves In The Throne Room
ULTIME NOTIZIE
26/06/2024 - 22:42
STRYPER: disponibile l'inedito ''End of Days''
26/06/2024 - 22:30
LEPROUS: ecco la clip di ''Silently Walking Alone''
26/06/2024 - 09:41
GRAVENOIRE: dettagli e singolo del debutto ''Devant la Porte des Étoiles''
26/06/2024 - 09:25
BRAT: realizzano un videoclip per ''Truncheon''
26/06/2024 - 09:11
UNCLE ACID & THE DEADBEATS: in Italia per due concerti
26/06/2024 - 09:04
PAIN OF SALVATION: tre concerti in Italia a settembre
26/06/2024 - 00:07
MEGADETH: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
26/06/2024 - 00:03
DEF LEPPARD: il video ufficiale di ''Just Like 73'' con Tom Morello
26/06/2024 - 00:01
CRAZY TOWN: scomparso il cantante Shifty Shellshock
25/06/2024 - 23:00
BROTHERS OF METAL: in arrivo a novembre il nuovo ''Fimbulvinter''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     